74. Kuldgloobuste gala läks ajalukku romantilise muusikali triumfi, Meryl Streepi Trumpi-vastase kõne ja meeskoomikute üllatusliku suudlusega.

Hollywoodi muusikal "La La Land: California unistused" püstitas pühapäevaõhtusel Kuldgloobuste tseremoonial rekordi, võites seitse auhinda. Damien Chazelle’i kirjutatud ja lavastatud linateos pälvis Kuldgloobuse kõigis kategooriates, milles ta auhinnale esitatud oli. Kas triumf ootab südantsoojendavat muusikafilmi ka veebruari lõpus Oscarite jagamisel?

KOLMAS ÜHINE FILM: Emma Stone ja Ryan Gosling itsitasid Kuldgloobuse laureaatide pildistamisel nagu teismelised. «La La Land» (suurel pildil) on nende kolmas ühine film pärast romantilist komöödiat «Rumal pöörane armastus» (2011) ja krimidraamat «Gangsterite jahtijad» (2013).

Algaja näitlejatari (Emma Stone) ja kirgliku džässpianisti (Ryan Gosling) mõrkjasmagus armu- ja edulugu "La La Land: California unistused" tõusis Kuldgloobuste 74aastase ajaloo edukaimaks filmiks.

Seni oli Hollywoodi välisajakirjanike ühingu auhindade jagamisel olnud rekordiks viiekordne võit. See on aegade jooksul osaks saanud viiele filmile: "Doktor Živago" (1965), "Armastuse lugu" (1970), "Ristiisa" (1972), "Lendas üle käopesa" (1975) ja "Täht on sündinud" (1976).