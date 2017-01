Kuldgloobuste galal elutööpreemia saanud Meryl Streep kasutas tänukõnes võimalust anda hoop presidendiks valitud Donald Trumpile. Näitlejanna kritiseeris ligi kuueminutilises kõnes Trumpi valimiskampaania retoorikat ning heitis talle ette puudega reporteri mõnitamist.

"Tänavu vapustas mind üks etteaste. See vajutas oma küünised mu südamesse. Mitte sellepärast, et see oleks hea olnud, selles polnud midagi head, aga see oli efektiivne ning täitis oma ülesande.

See oli hetk, kui meie maa kõige lugupeetumat ametikohta taotlev isik matkis puudega reporterit," ütles filmitäht.

Streepi kommentaar viitas ­CNNi teatel Trumpi kihutuskoosolekule mullu novembris, kus presidendikandidaat pilkas New York Timesi reporterit Serge Kovaleskit, kelle liigeste liikuvus on haigusest kahjustatud. Trump on mõnitamist mitu korda eitanud.