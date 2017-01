Telesarja "Mozart džunglis" täht Lola Kirke valis Kuldgloobuste gala punavaiba feministliku avalduse tegemiseks. Hurmavas lillelises kleidis briti näitlejatar demonstreeris uhkelt oma raseerimata kaenlaaluseid, mis olid vägevalt karva kasvanud.

Telegraphi teatel on Lola varemgi oma kaenlaaluste karvadega furoori tekitanud, kuid tal on palju kuulsaid eelkäijaid. Juba Julia Roberts lõi 1999. aastal "Notting Hilli" esilinastusel kõiki oma karvapuhmastega pahviks. Sama tempu on harrastanud nii Drew Barrymore kui ka Miley Cyrus. Ka Lola Kirke’i vanem õde, telesarjast "Tüdrukud" tuttav Jemima Kirke ei näe kaenlaaluste raseerimisega vaeva.