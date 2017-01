Reedel valitses Tallinna vanalinnas veel jõulumeeleolu. Vähemalt Peterburist pärit isa ja tütre, Ilja ja Maria meelest, kes tulid siia veetma pikki pühasid, mis kestavad Venemaal aastavahetusest õigeusujõuludeni.

Kuidas Tallinnas jõulud möödusid? Sellele mõeldes purskavad Ilja ja Maria naerma ja isa vuristab rõõmsalt: "Sööme-sööme-sööme-sööme!"

KEELEBARJÄÄR PUUDUB: Moskvast pärit Nadja ja Ilja tunnevad rõõmu, et paljud eestlased oskavad vene keelt. (Jörgen Norkroos)

Ööbitakse küll hotellis, aga süüakse eestipärast toitu pakkuvas restoranis. Maria kiidab: "Mulle maitseb siinne toit!" Ilja ütleb, et talle meeldib vanalinna jõululik õhkkond väga.

Kas tõesti pole midagi, mis ei meeldi? Isa-tütar ei oska kohe vastatagi. Lõpuks teatab Ilja: "Ilm on külm!" ja arvab, et kodulinnas on soojem. Selles ta küll eksib.