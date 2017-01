"Kui ma olen oma lastele kunagi nii hea isa, nagu minu isa oli mulle, siis ma võin enda üle uhke olla," olid sõnad, millega iseloomustas poeg oma kümme aastat taksojuhina töötanud isa eile Pärnu maakohtus, kus algas protsess alaliselt Inglismaal elanud vendade Filip-Artur (21) ja Benjamin Hiienurme (19) üle. Neid süüdistatakse möödunud aastal Pärnumaal taksojuhi brutaalses tapmises.

65aastast Lembitut löödi terava esemega vähemalt 95 korda pähe, kaela, kätesse ja jalgadesse.

"Ta oli rahulik mees. Ma ei mäleta oma nii-öelda eluajast kordi, kus ta oleks kergekäeliselt endast välja läinud," kõneles oma isast kohtus Lembitu poeg. "Ta oli kindlasti pere tasakaalukaim, kes nägi alati, et klaas on pooltäis, mitte pooltühi."

Poeg meenutas ka pühapäeva, kui oma isa viimast korda elusalt nägi. "Ma olin vanematel külas ja arutasime, kas tal on mõtet seda ametit pidada. Pärnus oli taksojuhtidel tööd vähe. Mina soovitasin, et tulgu firmast ära. Tal oli nii palju püsikliente, et hakaku FIEna tööle."