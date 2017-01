20. jaanuarist USA presidendi ametikohustesse astuv Donald Trump nimetas Valge Maja nõunikuks oma väimehe Jared Kushneri.

Kushner on abielus Trumpi tütre Ivankaga. Kushneri nimetamisest räägiti juba ammu ning nüüd on see ka kinnitust leidnud, kirjutas New York Times.

Kahtlustatakse, kas Trump oma sugulase soosimisega ei riku mitte seadust.