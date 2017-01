"Tõusta oli tegelikult väga kerge. Ärkasin kell viis – ei olnud mingit probleemi," kinnitab Eero Reinu, kui seljataga esimene tööhommik ETV äratussaates "Terevisioon". Kaassaatejuhi ­Katrin Viirpalu suurim hirm, et Reinu võib hommikuti sisse magada, osutus seega vähemalt eile asjatuks.

Eero Reinu, kes on varem juhtinud saateid "Eesti kõige-kõige" ja "Eesti parim koolikokk", istus eile esimest korda Urmas Vaino asemel Katrin Viirpalu kõrvale hommikusaate diivanile.

Viirpalu tunnistas detsembrikuises intervjuus, et tema pelgab enim, et Reinu võib hommikuti sisse magada, kuna eriti pimedal talveajal on varahommikust saadet raske teha. "Terevisiooni" otse-eeter algab aga kell 6.55. Reinu on enda väitel aga pigem hommikuinimene ja abiks oli see talle eilegi.

Kuigi Reinu sai juba detsembris "Terevisiooni" stuudios käe valgeks, kui proovis Viirpalu ja Vainoga kolmekesi kaamerate ees olemist, oli tal eilse saate eel siiski ärevus sees. "Eelnevalt (detsembris – K. P.) oli mul pigem väga väike ülesanne.