Surmapõlgurist USA maagi David Blaine’i hiljutine temp võinuks talle viimaseks jääda.

43aastane riskikunstnik, kes on lasknud end elusalt matta ja istunud kolm päeva jääkamaka sees, esitas novembris Las Vegases järjekordse triki, kuid tunnistas alles nüüd, et see läks viltu.

Blaine pidi tõmbama nöörist, et jahipüss tulistaks talle kuuli kurku. Selle pidi kinni püüdma maagi kurgus olev metalltopsik, kuid see libises tema igemeid kaitsva seadeldise küljest lahti.

"Aeg hakkas väga aeglaselt voolama," kirjeldas Blaine juhtunut. "Kui kuul tabas topsi, kostis mu kõrvus kõrge heli ja tundsin kurgus hoopi. Olin kindel, et kuul läbis mu pea ja et ma olen surnud."

Siis aga tundis Blaine valu ja mõistis, et oli pääsenud. Esinemispaiga meedik leidis tema kurgust haava ja staar viidi haiglasse. Kuid napp pääsemine pole Blaine’is alalhoidlikkust tekitanud. "Kui suren, siis tahaksin seda teha võimalikult kiiresti."