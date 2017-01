Militaarseriaali vastalanud hooaja võtteil jäi tragöödiast puudu vaid mõni sentimeeter.

Teist hooaega alustava militaarseriaali "Vabad mehed" üks tegelasi, karm leitnant Hundimets sõidab teleekraanil suurte sõjamasinatega. Seda vaatamata asjaolule, et teda kehastav näitleja Jaanika Tammaru ei oska enda sõnul eriti autotki juhtida. Veok, mille roolis Jaanika võtetel istus, lömastanuks äärepealt sarja režissööri Martin Korjuse.

REŽISSÖÖR, VEOK JA SÕDURID: Martin Korjus (ümmargusel pildil) jäänuks äärepealt mitmetonnise sõjaväeveoki alla, kui leitnant Hundimets (Jaanika Tammaru, kükakil) selle käivitas. Fotol on Hundimägi koos sõjameeste Burdini (Alexandr Domowoy, seisab) ja Ilusaga (Mihkel Kallaste, kukil).

Jaanika (26) pidi sõitma kaitseväe mitmetonnise veoautoga. "Need on natuke vanemad ja kahjuks mitte automaatkäigukastiga. Käsipidur on selline, mida ma ise ei jõudnud liigutada.

Kui pidin autoga kaugemalt stseeni sisse sõitma, andsin raadiosaatjaga teada, et ma ei jõua, tulge appi. Siis saadeti assistent, kes jooksis üle väljade ja läbi metsa ning tõmbas mul auto käima," naerab ta.