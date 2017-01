KUULUJUTUD: Vene blogija kirjutab oma veebipäevikus, et Anne Veskil on salasuhted teiste seas Jüri Pootsmanni ja Enrique Iglesiasega. Anne lausub, et ühegi nii hullumeelse jutu otsa ta varem sattunud polegi, kuid hinge ta seda nalja siiski ei võta. (Arno Saar)