Keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin hakkas kirjanikuks ja andis välja lasteraamatu

"Seitsmeste uudiste" stuudios oli külas riigikogu Rahanduskomisjoni esimees, keskerakondlane ja nüüd ka kirjandusmaastiku uus tegija, lastekirjanik Mihhail Stalnuhhin, kellega vesteldi tema viimati ilmunud lasteraamatust "Kuidas karta, kui üldse hirmu pole ehk Pööningulood".

Stalnuhhin ütles TV3le, et see raamat oli tal esimene, mis trükis ilmus, kuid kokku on neid neli ning praegu töötab ta viiendaga. Õpikute ja Tallinna teejuhtide koostamisega tegelenud Mihhail Stalnuhhin rääkis, kuidas temast lastekirjanik sai.

