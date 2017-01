Hollywoodi üks suurejoonelisemaid filme "Star Wars" võeti üles Eestis valmistatud valgustitega - Eesti firma Digital Sputnik on end oma valgustitega tõestanud ja välja teeninud koha Hollywoodi võtteplatsidel.

Digital Sputniku tehnoloogiadirektor Kaspar Kallas tõdes, et tippfilmides osalemiseks on vaja õnne, kuid "Star Warsis" kaasalöömine oli tõeline tuleproov, kirjutas ERRi uudisteportaal. "Sinna läks tuhatkond valgustipead. Kuna tegemist on Ameerika firmaga, kirjutati meile tšekk, mis on minu desktopi wallpaper," tõdes Kallas, kelle sõnul firmajuhid siiski rikkaks ei saanud, sest tehnoloogia väljatöötamine maksis kaheksa korda rohkem, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Eesti tegijate valgustid on kasutusel olnud ka filmides "Neoondeemon" ja "Iseseisvuspäev: Uus rünnak".