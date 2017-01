Eesti Konservatiivse Erakonna (EKRE) ja riigikogu liige Jaak Madison häbistas Facebookis Keskerakonda, et selle saadikud võtavad homme põhiseaduskomisjonis arutlusele tulema pidanud presidendi otsevalimise eelnõu tagasi. "Häbi, lihtsalt häbi reeturite pärast," ütleb Madison.

"Mäletate, kui Keskerakond oli veel opositsioonis, siis ühiselt esitasime seaduseelnõu, mille kohaselt soovime presidendi otsevalimisi? Antud eelnõu pidi tulema arutlusele homme põhiseaduskomisjonis, kuid oh üllatust, just äsja tuli teade, et fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul võtavad Keskerakonna saadikud eelnõu tagasi," kirjutas Madison Facebookis.

"Vot mis juhtub, kui oled tegelikkuses kahepalgeline ning valitsuserakonnaks olemise nimel unustad kõik põhimõtted. Põhiseaduse muudatust saab algatada vähemalt 21 saadiku poolt, seega kahjuks jääb see eelnõu arutlus ära, kuna presidendi otsevalimist toetab vaid konservatiivide fraktsioon oma seitsme saadikuga. Häbi, lihtsalt häbi reeturite pärast."