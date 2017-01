Briti peaminister Theresa May kinnitas, et Suurbritannia tuleb appi NATO liitlastele nagu Eesti või Leedu, kui keegi peaks neid ründama, ning sama teeb ka USA järgmine president Donald Trump.

May ütles Sky Newsile antud intervjuus ka seda, et Briti sõjaväelased osalevad Eestis sõjalistel õppustel, mis näitab, kui "tõsiselt NATO oma kohustusi võtab", vahendas ERRi uudisteportaal väljaannet Independent.

"NATO artikkel 5 ütleb, et me läheme appi igale NATO riigile, kelle vastu toimub sõjaline tegevus," rääkis May.

"Mõnikord inimesed arvavad, et Ameerika lähenemine NATOsse muutub. Neist vestlustest, mida ma olen pidanud, ma arvan, et Ameerika on ka edaspidi täielikult NATOle pühendunud nagu meiegi," lisas ta.