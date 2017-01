Kaks tumedanahalist noormeest ja kaks tumedanahalist noort naist piinasid president Barack Obama kodulinnas Chicagos vähemalt kuus tundi valget 18aastast vaimupuudega noormeest. Väga paljud ameeriklased on juhtunust šokis, sest see oli kõige ehtsam vihakuritegu.

Politsei andmetel röövisid piinajad oma ohvri kiirtoidurestoranist, kus ta ootas sõpra, ja hoidsid teda kinni 24 kuni 48 tundi. Facebookis levitatud videos kuuleb mustanahalisi kinniseotud valge noormehe juures karjumas "Fuck white people!" ja "Fuck Donald Trump !" Üks piinajatest lisas, et kinniseotud teismeline esindab Trumpi. Ohvrit sunniti noa ähvardusel USA järgmist presidenti needma.

Videost näeb, kuidas piinajad ohvrit peksavad ning tema särki ja juukseid noaga lõiguvad. Seejuures vigastatakse piinatava peanahka, millest hakkab verd voolama.

Veel sunnivad piinajad ohvrit tualetipotist jooma. Tema kannatusi saadab piinajate naer ja naljad. Samuti kuulavad nad muusikat ja suitsetavad marihuaanat.

Ohver leiti hiljem verisena ja kerges riietuses Chicago ohtlikust linnaosast. Kuna ilm oli väga külm, siis ei puudunud palju, et ta oleks surnuks külmunud. Noormees viidi haiglasse, kust ta lubati paari päeva pärast koju. Tema identiteeti pole avaldatud. Teada on, et ta elab Chicago lähedal Crystal Lake’is.

Chicago politsei tabas kurjategijad kiiresti. Selgus, et üks neist tundis ohvrit kooliajast ja neid peeti koguni sõpradeks. Väidetavalt olid nad alles mõni päev varem sõitnud üheskoos ringi varastatud väike­bussiga.

Politsei vahistas kaks 18aastast mustanahalist noormeest ja kaks mustanahalist õde, kellest üks on 18- ja teine 24aastane. Kurjategijate nimed on Jordan Hill, Tesfaye Cooper, Britanny Covington ja Tanishia Covington. Neile esitati süüdistus inimröövis, vabadusevõtmises, kehavigastuste tekitamises ja vihakuriteos.

Selgus, et kuritegu pandi toime õdede korteris. Võimalik, et kogu lugu oleks lõppenud veelgi hullemini. Mingil hetkel tekkis piinajate kambal sõnavahetus naabritega, kes olid lärmi tõttu ähvardanud politsei kohale kutsuda. Piinatav kasutas seda ära ja põgenes.

Chicago politseiülema Kevin Duffini sõnul võtsid vahistatud süü omaks.

Gingrich süüdistas kaudselt Obamat

Ebatavaline vihakuritegu pani USA ühiskonna kihama. Tuntud vabariiklase Newt Gingrichi sõnul on rassipinged president Barack Obama valitsusajal süvenenud ja Ameerikat on praegu väga raske valitseda, vahendab telekanal Fox News. Selle saatejuht toetas poliitiku arvamust. "Selliseid juhtumeid enne Obamat ei olnud," ütles ta.

Valge Maja pressiesindaja Josh Earnest vältis esimeses kommentaaris sõna vihakuritegu, kuid tõdes, et president Barack Obamas tekitas juhtunu pahameelt.