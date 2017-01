Endine riigipea ja valitsusjuht tõdes, et korra kadumisele Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas aitas suurel määral kaasa nii Ameerika Ühendriikide kui ka mitmegi Euroopa Liidu liikmesriigi poliitika.

"Peame möönma, kuigi meie (Tšehhi) valitsus ei tee seda endiselt, et Euroopasse suunduv massiline ränne on mitte Islamiriigi tegevuse ega Lähis-Ida või Põhja-Aafrika kaose, vaid Euroopa eliidi ja libaeliidi poliitika tagajärg," ütles Klaus pühapäeval Tšehhi telejaamas TV Prima näidatud usutluses.

Massilise sisserände Euroopasse on tekitanud Euroopa eliidi poliitika, mitte aga Lähis-Ida konfliktid või terroriorganisatsioon Islamiriik , ütles Tšehhi endine president Vaclav Klaus (75, pildil) värskes teleusutluses.

Klausi sõnul on selge, et migrantide hulgas leidub selliseidki, kes tahavad Euroopas terroritegusid toime panna.

"Terrorirünnakute allikas on ränne, see on päevselge. Kui Euroopa ei võta aru pähe ega muuda oma poliitikat, siis lõpetame halvasti," nentis Klaus.

Endise tipp-poliitiku hinnangul on hästi näha, et Euroopa elanikkond on eurointegratsiooni praeguse seisundi ja vormiga rahulolematu. Selle üks tõendeid oli mullu juunis Suurbritannias Euroopa Liidu liikmelisuse küsimuses korraldatud rahvahääletuse tulemus.

Klaus ennustab, et juba niigi tugev surve muutusteks suureneb kogu Euroopa Liidus edaspidi veelgi. Ta on veendunud, et liitu ootavad lähiaastail ees põhjalikud muutused.

Klaus ei usu praegu veel Euroopa Liidu lagunemisse. "Arvestan sellega, et Euroopa muutub põhjalikult, ja seda kindlasti heas suunas," toonitas ta teleintervjuus.