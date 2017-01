Antarktisel, täpsemalt Antarktika poolsaarel sünnib varsti hiiglaslik jäämägi. Nimelt on Larsen C šelfiliustikult lahti murdumas umbes 5000ruutkilomeetrise pindalaga jääkamakas.

Võrdluseks: Saaremaa pindala on 2673 ja Hiiumaa oma 989 ruutkilomeetrit. Mõra jääliustikus on viimastel kuudel kiiresti pikenenud.

Ainuüksi detsembris pikenes see 18 kilomeetri võrra ning on nüüd 160 kilomeetrit pikk ja 300–500 meetrit sügav. Praegu on jääkamakas liustiku küljes kinni veel vaid 20 kilomeetri pikkuselt.

"Ma oleks imestunud, kui jäämägi lähematel kuudel lahti ei murdu," ütles Swansea ülikooli teadlane Adrian Luckman, kes jälgib Briti teadlaste projekti MIDAS käigus mõra keskendunult.

Sündiv jäämägi kuulub kümne suurima registreeritud jäämäe hulka, rõhutavad teadlased.