Uus parvlaev Tõll, mis jõudis esmaspäeval Eestisse Poola Remontowa laevatehasest, sildus kella 14.30 ajal esimesena Virtsu sadamas.

Kuna alus siirdus kai äärde, mida polnud tükk aega kasutatud ja mille juurde oli tekkinud kinnisjää, ei õnnestunud esimene sildumine. Et laeva kapten oli ettevaatlik ega hakanud laevaga tagurdama, et tulla uuesti kai äärde, otsustati minna teise kai äärde, kus sesinud parvlaev Hiiumaa just lahkuma asutas.

TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar sõnas, et kaid, mille äärde Tõll algselt minna üritas, polnud juba mitu päeva kasutatud ja seda kasutataksegi talvel üliharva, kuna sinna küljega sildumine on jääs ebamugav.