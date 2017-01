Millised on Reformierakonna väljavaated saada uueks juhiks valitud Hanno Pevkuri eestvedamisel jälle parketikõlblikuks?

Martin Helme, EKRE fraktsiooni esimees: Mis puutub Reformierakonda, siis mina ei läheks kaasa nende kommenteerijatega, kes usuvad, et kodusõda seal jätkub või süveneb. Pigem vastupidi: kongress lõi õhu puhtamaks ning uus esimees ja juhatus said selge mandaadi parteid oma äranägemise järgi juhtida. Reformierakonna põhiprobleem ka pärast laupäeva on see, et nad on harjunud olema võimupartei ja võimul mitte olemine mõjub nende organisatsioonile väga halvasti. Niisiis on Hanno Pevkuri kõige pakilisem ülesanne leida viis, kuidas uuesti valitsusse saada. Võimalik, et ollakse valmis ja võimelised ilma suurema moraalilanguse ja kaadri laialijooksmiseta kannatama järgmiste parlamendivalimisteni, aga see tähendab, et uued juhid peavad näitama nii oma liikmetele kui ka valijatele usutavat mänguplaani nii vahepealseks ajaks kui ka riigikogu valimisteks. Üks osa sellest plaanist on vältimatult kohalike valimiste hea tulemus. Mul ei ole erilist kahtlust, et just selle pingutuse ümber üritab Pevkur erakonda mobiliseerida ja ma ausalt öeldes ei näe eriti neid inimesi, kes hakkaks parteis tema vastu selle eesmärgi nurjamiseks sissitegevust aretama. Kindlasti mitte Michal. Neil kõigil on liiga suur tulemuste vajadus ja lisaks on neil kõvasti sisse juurdunud parteidistsipliin.

Priit Sibul, IRLi fraktsiooni esimees: Reformierakonnal tuleb läbi teha konstruktiivse opositsiooni kogemus, mis tähendab riigile oluliste ja vajalike seaduste ja algatuste toetamist. Erakonnal, mis on olnud pikalt võimul, ei ole opositsioonis olla kerge. See aeg tuleb neil läbi teha, mis lõppkokkuvõttes näitab nende tegelikku tugevust ja jõudu. Uuel esimehel ei saa vindunud tülide lahendamine kerge olema. Oravatele soovime, et nad ei vaataks võimul olevat valitsust pika, vaid terava hambaga.

Rainer Vakra, SDE aseesimees: Varem on Reformierakonna juhtimise ja juhi paika pannud väike seltskond omakeskis ilma „liigse“ konkurentsi või demokraatiata. Seda huvitavam on olukord, kus Keskerakond ja Reformierakond on samas seisus – ehk küsigem, kas tagatoa poliitikale lõppu lubanud Hanno Pevkur ja Jüri Ratas saavad organisatsiooni juhtimisega ka tegelikult hakkama? See tähendab, kes neist suudab valimisteks paremini valmistuda ja erakonna leerid kiiremini siduda ühtseks meeskonnaks. Erakonna liikmed andsid üldkogul Pevkurit valides üheselt mõista, et nad soovivad muutusi. Esimene tõsine proovikivi saab uuel esimehel olema juba sel sügisel. Just kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste ja kampaania sisu põhjal saab anda hinnangu, kas Reformierakond on muutunud tõesti demokraatlikuks ja avatud erakonnaks või kobatakse päriselus taas tagatoa pimeduses ja aetakse EKREga ühte asja. Aga usun, et spordimehena suudab Hanno näidata lisaks sõnadele ka tegusid.

Kadri Simson, Keskerakonna aseesimees: Hanno Pevkuri võit ei olnud üllatav, kuid veidi ootamatuks võib pidada tema võidu suurust Kristen Michali üle. Reformierakondlaste suur huvi üldkogu vastu, Michali mahahääletamine ning Siim ja Kaja Kallasele antud mandaat juhatuse valimisel näitas selgelt, et erakonna liikmete seas on tõsine soov partei olemust ning nägu muuta. Senine arrogantne juhtimisstiil viis Reformierakonna riigis võimult ning sai umbusalduse nüüd ka erakonna liikmetelt. Üldiselt ei ole hea lahterdada kedagi parketikõlblikuks või mitte. Olen kindel, et Eestis peavad erakonnad suutma üksteisega koostööd teha. Reformierakond peab tunnistama, et ka teistsugune poliitika on Eestis võimalik ning nende põhimõtted ei ole ega peagi olema absoluutne tõde kogu riigi jaoks. Selge on see, et Pevkuril seisab ees suur töö lõhestunud erakonna ühendamisel ja eri leeride lepitamisel. Pevkur on juba lubanud, et ta asub tööle Reformierakonna programmiga, mis vajab selgelt ülevaatamist. Viimased aastad valitsuses olles näitasid tegelikult, et Reformierakond ei seisnud enam ka ettevõtjate eest ja neil puudusid ideed Eesti elu ja majanduse taaskäivitamiseks. Peenhäälestus ja majandusseisak on selle heaks näiteks. Tundub, et uus esimees soovib Reformierakonda algsetele põhimõtetele lähemale tuua. Usun, et ideede kogumine ja väike sisekaemus tuleb neile ainult kasuks.