Priit Kutseri usk heasse tsaari on kõigutamatu, kui arvestada tema taotlust Erakondade Rahastamise Järelevalvekomisjonile vabastada 1234 euro tasumisest linna rahaga püstitatud valimisplakati eest. Mis sest, et ka riigikohus jättis Kutseri kaebuse rahuldamata – uppuja haarab kinni õlekõrrestki.

Kuid küsimus on ka poliitiku eneseväärikuses, et protsessida 1234 euro pärast ka pärast riigikohtu otsust. Kutser rõhub kirjas sellele, et ta on pikaajaline töötu ja nägemispuudega invaliid. Miks on aga endine linnaametnik Kutser aga töötu, eriti kui oma erakond on nüüd võimul mitte ainult linnas, vaid ka riigis? Või polegi tegu väärt ja hinnatud spetsialistiga? Sest millega seletada siis asjaolu, et linnavalitsus maksis talle vähem kui aasta tagasi töölt lahkumisel tervelt 6570 eurot hüvitiseks. Kui see raha on nüüdseks sedavõrd otsas, et ei jätku enam plakati eest tasumiseks, siis on meil töötukassa, kes maksab töötutele taskuraha ning töövõimereform aitab ju jalutudki tööle.

Sarnasesse patta läks ka Tallinna TV meeste Toomas Lepa ja Mart Ummelase avaldus, kes soovisid kõrvaldada ETV uusaastaprogrammist laulu, mis riivanud nende eneseväärikust. Huvitav, et Ummelase eneseväärikuse pihta pole käinud tema ekstsentrilised etteasted Tallinna TV hittsaateis, mille hulka on kuulunud nii härdunult nutmapuhkemine kui lihtsalt raskesti jälgitavad mõtteavaldused.