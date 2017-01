Napp kuu aega, mis riigikohus tervisehädadega kimpus olevale endisele Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele valimisreklaamiks kulunud 116 643 euro hüvitamiseks Tallinnale jättis, võib tunduda ebamõistlikult lühikese ajana. Ent kuna ajapikendustest hoolimata ei jõudnud Savisaar ega tema kaitsja erakondade rahastamise järelevalve komisjonile uueks tähtajaks maksegraafikutki esitada, võib aimata tahtlikku venitamist – kui Savisaar nõuet ära ei maksa, peab seda tegema Keskerakond või läheb riik erakonnale riigieelarvest eraldatava toetuse kallale. Et viimast võib siseminister karistuseks vähendada kuni 20%, tähendaks see, et enesereklaam linna rahade eest võib minna erakonnale maksma üle kahe korra rohkem kui on Savisaarelt nõutav summa. Kas sotsist siseministril Andres Anveltil ei või olla aga kiusatust koalitsiooni hea tervise nimel Keskerakonda säästa ja toetust vaid nõudesumma võrra kärpida?

Savisaarel justkui poleks midagi kaotada – neljakohalised sunnirahad on kogunõude kõrval köömes. Riigilt saadava 1,4miljonilise toetuse kärpimine ligi 289 000 euro võrra lööks aga parteid seda valusamalt, et kohalikud valimised on ukse ees. Savisaare eest arve kohe tasuda oleks rahaliselt küll vähem valus, kuid mitte vähem alandav. Milliseid sundotsuseid rahanappus valimisaastal erakondi tegema sunnib, võib aimata aga just Savisaare-aegse Keskerakonna ja tollase kampaaniameistri Paavo Pettai firma vahelisest garantiileppest.

Selge on see, et kui nõue tuleb erakonnale, tuleb see ka ära maksta – valikut ei ole. Kuid valida saab seda, millise hinnangu annab erakond endise esimehe sedasorti rehepaplusele. Abilinnapea Kalle Klandorfi esialgne tõdemus, et Tallinn end kannatanuks ei tunnista ja uue esimehe Jüri Ratase korduv sõnum, et Savisaar on auväärne erakonna liige, kõnelevad sellest, et erakond käitub partei mainet ja usaldusväärsust kahjustava Savisaare tegevuse ees kui koduvägivallaohver, kes lööjat välja vabandada püüab. Partei võibki ju harjunud olla ja võtta seda paratamatusena, et Savisaar nuhtleb oma patud erakonna kaela. Ent valija ootab paremaid põhjendusi, miks riigieelarves erakondade toetuseks ettenähtud raha võib kuluda peaministripartei heakskiidul hoopis selleks, et Savisaart prillikivina läikima lüüa.