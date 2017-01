Praegu on ühiskonnas käima läinud debatt selle üle, kas ajateenistus võiks ja peaks olema kohustuslik lisaks noormeestele ka tütarlastele. Nädala alguses rääkis kaitseminister Margus Tsahkna, et tema arvates ei oleks see vajalik, kuid siiski ta seda ei välista.

Tammaru tõdeb, et tema see on nii ja naa küsimus, kuid kinnitas et tema tundis end sarja võtetel ajateenijat mängides pigem hästi. "Ma mõtlesin sellele nõnda, et kui kaitsevägi oleks võimalik läbida niimoodi oma õppimiste tööde kõrvalt, väga-väga aktiivsete nädalavahetuste näol, siis ma heameelega võtaks sellest ka ise osa," sõnas ta.

Tammaru sõnul ei ole ta otseselt ajateenistuse vastu ega ka poolt, kuid kui ajateenistus muutuks naiste jaoks kohustuslikuks, siis ei saakski küsimusi tekkida, vaid tuleks lihtsalt minna ja ära teha. "Ma arvan, et kui see mingisugusest hetkest muutuks kohustuslikuks, siis muutuks ka ajateenistuse programm vastavaks," ütles ta, lisades, et on siiski erinevus sees, kas ajateenistuse läbivad mõned naisterahvad, või kõik naised. "Võib-olla mingisugused suunitlused või koormused oleks teistmoodi jagatud, aga see nõuab täiesti uue süsteemi loomist. Seega ma ei tea, see on selline suur utoopiline küsimus. Aga täiesti vastu ma ei ole," sõnas ta.

Tammaru arvates võiks Eesti eeskuju võtta Norrast ja nende süsteemi analüüsida, vaadata, kuidas seal naiste jaoks on ajateenistus korraldatud ja mida see ühiskonnas muudab.

Triin Tenso: Ajateenistus ei tohiks üldse kellelegi kohustuslik olla.

Triin Tenso (Võrask) (TV3)

Tenso, kes mängis sarja esimeses hooaja karmi iseloomuga Võraskit, jäi küsimuse peale pikaks ajaks mõttesse. "Ma ei tea, ma ei ole mõelnud selle peale. Aga pigem mitte," lausus ta. "Ma arvan, et see on füüsiliselt loogilisem, et meesterahvad seda tööd teevad." nentides, et ta on ise näinud, kuidas ajateenistus positiivselt meesterahvastele mõjub.