Viirpalu rääkis detsembrikuises intervjuus, et tema pelgab enim, et Reinu võib hommikuti sisse magada, kuna eriti pimedal talveajal on varahommikust saadet raske teha. "Terevisiooni" otse-eeter algab kell 6.55. Reinu ongi aga enda väitel pigem hommikuinimene ja abiks oli see talle tänagu. "Tegelikult oli väga kerge. Ärkasin varakult, ei olnud mingeid probleeme," sõnab ta.

Reinu selgitab, et otsesaadet teha on tema varasemate saatekogemustega võrreldes täiesti erinev ja omamoodi raske, kuna puudub võimalus asju uuesti teha. "Kui on variant asju korrata, uuesti teha, siis on alati selle võrra lihtsam. Kokasaates ("Eesti parim koolikokk" – K. P.) muidugi uuesti tegemise võimalus puudus, kuna toit valmis ja töö käis, aga otsesaate puhul tulebki olla terve see aeg alates kella 6.55st, kui saade algab, kuni kella üheksani, kõigi saja meelega selle saatega kaasas," räägib Reinu.

Et "Terevisioon" on paljude televaatajate hommikune lemmiksaade, pani saatejuhi vahetus kihama ka kommentaariumid. Enamasti oli hinnang Reinu saatejuhtimisele positiivne ning televaatajad arvasid, et rolliga harjumisel tuleb see mehel veelgi paremini välja. "Väga sümpaatne, lahe, igati tore saatejuht, ma olen jälginud ka teisi tema tehtavaid saateid, ei vurista, räägib rahulikult ja põhjalikult! Jõudu ja tahet Sinu töös, Eero!" kommenteeris Õhtulehe lugeja.