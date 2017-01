Eesti Laulu produtsent Mart Normet kinnitas tänases "Terevisioonis", et Eurovisioni esikoht tuleb tänavu Eestile.

"Loomulikult. Võidulaul on kindlasti olemas. Küll me selle ära tunneme," vastas Normet saatejuhi küsimusele, kas Eestil on sel aastal olemas lugu, mis viib meid Kiievi eurolavale ja tagab seal ka edu. Muidugi tuleb siinjuures ära märkida ka nüanss, et Normet andis vastuse kelmikalt naerma puhkedes. Seega Eurovisioni fännid – absoluutse kinnitusena ei tasu seda võtta, siis ei pea ka pettuma.

Kuivõrd Eesti Laulu konkurssi on korraldatud juba mitmeid aastaid järjest, siis uuris "Terevisiooni" uus saatejuht Eero Reinu Normetilt ka selle kohta, kas lauluvõistlus suudab veel vaatajaid millegagi üllatada. "Tegelikult sel aastal oleme hoopis meie, korraldajad, saanud ühe suure üllatuse – finaalkontsert Saku Suurhallis on põhimõtteliselt läbi müüdud," sõnas Normet.