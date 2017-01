Eesti seeneteadlased valisid esimest korda aasta seene. Selleks sai kukeseen.

Eestist on leitud kolm perekonna kukeseen (Cantharellus) liiki: kõigile tuntud harilik kukeseen (Cantharellus cibarius), harva esinev kahvatu kukeseen (C. pallens) ja meil väga haruldane ja looduskaitse all olev lilla (mustuv) kukeseen (C. melanoxeros).

Harilik kukeseen on Eesti metsades laialt levinud ja paljude seenekorjajate lemmik. Tema viljakehad on üleni rebukollased, lehterjad, kübaraserv on sisserullunud ja korrapäratult laineline. Kübara alaküljel on eoslehekesi meenutavad harunenud voldid, mis laskuvad pikalt jalale. Kasvab okas- ja segametsades suurte kogumikena suvest kuni hilissügiseni. Kukeseeni leiab ka soojadel ja lumeta talvedel.