Täna tutvustame teile Tallinna loomade varjupaigas uut kodu ootavat emast kassipoega nimega Kribu. Kribu on aprillis sündinud kiisupreili. Varjupaiga juhataja Hellika Landsmanni sõnul tuleneb kiisupoja nimi sellest, et varjupaika sattudes oli ta oma vanuse kohta väga väikest kasvu. Kuid nüüd on hakanud kassipoeg ka suuremaks kasvama. Alguses oli Kribu üsna kartlik, aga praeguseks meeldib Kribule inimesega väga mängida ning iga inimese paisid nautida.

Kribu on sellises vanuses, et esimesed noorusaja hullused on tehtud ja ta hakkab jõudma rahulikumasse ikka. Kindlasti tahab kassipoeg mängida, aga ta ei ole enam nii marakratt kui väiksemad kassipojad.

Kiisu on vaktsineeritud ja kiibistatud, kuid ei ole veel steriliseeritud, kuid ka see protseduur on tulevikus vaja ette võtta. Kribu saab väga hästi läbi ka teiste kassidega ja on rahul kui saab kellegi teisega mängida ja kellegi kaisus magada. "Loodame talle leida uue hea kodu, kus saaks oma kassitegevusi rahulikult teha," ütles varjupaiga juhataja. Tutvu Kribuga lähemalt videost! Õhtuleht alustas sellest sügisest koostööd Varjupaikade MTÜga, mille eesmärgiks on tutvustada varjupaigas kodu ootavaid loomi. Kui sul tekkis Kribu vastu huvi ja sooviksid talle, või mõnele teisele loomale kodu pakkuda, võta ühendust Varjupaikade MTÜga: www.varjupaik.ee, Paljassaare tee 85, Tallinn. Tel: 5141431, e-post tallinn@varjupaik.ee.