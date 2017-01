Pitsat tellides on sinu sooviks alati topleltjuust. Kas see võib tähendada, et sulle meeldib öö jooksul mitu korda vahekorda astuda? Ei, kuid järgnevatel pitsagurmaanide tähelepanekutel peaks küll mingigi tõepõhi all olema.

Kui sinu lemmik on...

Pepperoni-pitsa: Nagu pepperoni´le meeldib lihtsalt sulanud juustu sees vedeleda, siis armastad ka sina voodis pigem passiivne osapool olla ja lasta partneril raske töö ise ära teha. Kuid miks mitte alluda ja lihtsalt nautida?