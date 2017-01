Saku Õlletehase müügidirektori Jaan Härmsi sõnul peaks alkoholivaba õlu olema alkoholisisaldusega õllest umbes 20% odavam, kuid mitte kauaks. „1. veebruaril jõustuva aktsiisitõusu mõjul on see erinevus juba ca 30% ning 1. juulist, kui rakendub veelgi järsem aktsiisitõus, kujuneb hinnavaheks ligi 40%–50%,“ rääkis Härms.

Samas juhib Härms tähelepanu sellele, et õlle müügihinna vahe ei sõltu ainult alkoholiaktsiisist, vaid arvestada tuleb ka alkoholivaba õlle tootmistehnoloogiat. „Alkoholivaba Saku Originaal toodetakse selliselt, et valminud õllest eemaldatakse alkohol spetsiaalse membraanfiltratsiooni meetodi abil, millega on võimalik säilitada pilsner-tüüpi heleda õlle omapära,“ kirjeldas Härms. Spetsiaalse meetodi tõttu tõuseb ka toote omahind, mis jääbi siiski alla alkoholisisaldusega õllele.

A Le Coqi juht Tarmo Noop tõi välja, et kõige odavam oleks teha alkoholivaba õlut lahjendades seda veega. Siis oleks hind tarbijale märgatavalt madalam, ent sellisel juhul kannataksid ka õlle maitseomadused. Noobi sõnul kasutavad sellist tootmisviisi paljud tootjad.

Kasutades teist tootmisviisi, millele viitas ka Jaan Härms, – võtta joogist alkohol välja spetsiaalse tehnoloogiaga – on õlle hind kallim, kuid see-eest ka maitse parem.

„Praeguste aktsiisidega, mis küll kohe varsti oluliselt muutuvad, võin väita, et meie alkoholivaba õlle omahind on umbes sama kõrge, nagu lahja õlle omahind koos aktsiisidega,“ märgib Noop. Selged hinnavahed jookide vahel peaks välja kujunema suvel.

Miks aga kõiguvad hinnad poelettidel? Ühelt poolt oleneb see sisseostu hinnast. „Toodete hinnad kauplustes sõltuvad tootja sisseostu hindadest ning tootja hinnad ei pruugi olla kõigile kettidele samad, ühtse hinnakirja järgi,“ rääkis Prisma Peremarketi kategooriajuht Terje Sahk. Tema sõnu lähtub Prisma üldisest konkurentsiolukorrast Eesti jaeturul.

Teisalt oleneb see sellest, kas tegu on kampaaniahinnaga või mitte. Need võivad kehtida isegi siis, kui seda ei ole eraldi märgitud. Näiteks Comarketis on praegu müügil Saku Originaal 1,04 eurosendiga ja alkoholivaba Originaal 0,99 sendiga. A Le Coq Premiumi toodetel on hinnavahe jällegi ligemale 30% , A Le Coq Premiumi hind küündib 1,32 eurosendini, alkoholivaba Premium jääb aga 0,95 sendi peale.

„Saku Originaali puhul on tegemist eelmise kuu kampaaniatootega ja sõltuvalt detsembrikuu madalamast sisseostuhinnast, on tootel hetkel selline hind,“ rääkis ABC Supermarkets AS kommunikatsioonispetsialist Stella Sadrak. Kui Comarketi kauplused ei müüks kampaania jääke, oleks Saku Originaali hinnaks 1,30 eurot, mis erineks alkoholivabast õllest umbes 24%.