Väike poiss tuleb koolist koju, käes uus raamat.

"See on auhind, ema," ütleb ta.

"Auhind? Mille eest?" tunneb ema huvi.

"Õpetaja küsis tunnis, mitu jalga on jaanalinnul, ja mina vastasin, et kolm."

"Aga jaanalinnul on ju kaks jalga!"

"Ma tean, kuid teised õpilased ütlesid, et neli ja mina sain lähemale."