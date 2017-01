Kui veel möödunud aastal oli seiklushimulise juuksuri Lauri Pedaja töökohaks Austraalia pärlipüügilaev, siis nüüd on mees jõudnud otsaga Aasiasse. Ja seda ihuüksinda.

2015. aastal Austraaliast Eestisse naasnud Lauri Pedajat on tabanud taas seikluskihk. Staarjuuksur postitas eile YouTube'i vinge videoklipi, milles teatas, et jõudis oma rännakuga Kambodžasse.

"Mis ma siiani tähele olen pannud on see, et inimesed on hästi sõbralikud. Nad tahavad sind kohe igalepoole kutsuda ja viia. Näiteks mulle pakuti just, et kas ma tahaksin püssiga loomi lasta... Pole päris minu thing," jutustas ta videos.