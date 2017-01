Esmaspäeval valis Reformierakond Riigikogus ühehäälselt fraktsiooni juhtima laupäeval Reformierakonna Üldkogul erakonna juhiks valitud Hanno Pevkuri.



"Reformierakond on jätkuvalt suurim fraktsioon Riigikogus ja tugevaim opositsioonijõud. Me ütleme konstruktiivselt ja kõvahäälselt välja, kui valitsus teeb vigu. Juba oma lühikese tegutsemisaja jooksul on nad näidanud oma ükskõiksust kehtivate seaduste suhtes ja soovi Eesti maksusüsteem pea peale pöörata," ütles Pevkur.

!Üsna hirmus on kuulda, et valitsus soovib üle minna mitmeaastastele eelarvetele, mis näitab, et järgnevatel aastatel ei suudeta kinni pidada eelarve tasakaalu põhimõttest. See on tagasilöök nii Eesti maksukoormusele kui ettevõtluskeskkonnale," lausus Pevkur.