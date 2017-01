Tuleb välja, et täna pole lihtsalt suvaline jaanuarikuu esmaspäev, vaid päev, mil suhetes tehakse kõige rohkem kõrvalhüppeid.

Täna tasub oma kallima tegemistel silma peal hoida. Nimelt väidab Metro, et 9. jaanuar on päev, mil kõige rohkem inimesi murrab oma partnerile truudust.

Seejuures ei tasu oma magamistuppa hakata kaameraid kruvima, vaid kallima petmised toimuvad suure tõenäosusega hoopis veebis, mõnes kohtinguportaalis.

Samuti tasub teada, et kõige tõenäolisemad petjad on 39-aastased ning enamasti petetakse just neid inimesi, kelle vanemad on samuti kõrvalhüppega vahele jäänud.

Seega, hoidke oma kallimate tegevusel täna silma peal.