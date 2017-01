USA vabariiklaste rahvuskomitee juht ja peatselt Valge Maja personaliülema kohale asuv Reince Priebus kinnitas telekanalile Fox News antud intervjuus, et Donald Trump usub Venemaa seotust häkkimissandaaliga.

Priebuse sõnul aktsepteerib Trump, et USA demokraatide rahvuskomitee häkkimise taga on venelased. Priebus lisas, et demokraadid on siiski ise süüdi, et nende e-kirjad avalikkuse ette jõudsid.

Kunagi varem pole Trump ega keegi tema lähikonnast tunnistanud, et luureringkondadel võib häkkimise suhtes õigus olla. Siiani on Trump kindlalt eitanud, et Venemaa võiks olla seotud demokraatidelt pärineva info päevavalgele toomisega ja nimetanud Venemaa süüdistamist poliitiliseks nõiajahiks.