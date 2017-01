Miks on vaja liikuda vastupidiselt sellele, mida ütlevad meie süda ja alateadvus? Sa nagu liiguksid edasi, ent silmad on justkui suletud ja sa pole kindel, kui kõrgelt hüppad. Loogiline, et me ei tea, kuhu välja jõuame, kui hüppame või liigume suletud silmadega.

Palju õnne, ees ootavad head uudised! Viimaks jõuab sinuni midagi, mida oled oodanud ning mis toob küllaga rõõmu. Armastuses saadab sind samuti edu – kui oled suhtes, saad viimaks vastuse küsimusele, mis sind kaua piinanud, ehk tehakse sulle isegi abieluettepanek. Vallalised võivad endale leida viimaks kauaotsitud silmarõõmu.

KAKSIKUD

Midagi, mida oled kaua edasi lükanud, vajab nüüd tähelepanu ja tegutsemist. Kuigi esiti keeruline, tuleb see siiski lahendada, sul on selleks jõudu ja oskusi. Ära karda oma seisukohta teistele selgeks teha – see võib omakorda aidata kellelegi teisel saada endas selgust.

VÄHK

Nädala märksõnaks saab pere ja koduga seotud. Kasuta seda aega kõigeks koduga seotuks, sest just see paistab kõige paremini sujuvat. Ürita külastada ka lähedasi, keda pole ammu näinud-kohanud. Võimalik, et sinuga võtab ühendust mõni kauge sugulane ja teatab häid uudiseid. Ehk kohtad hoopis vana sõpra või sõbrannat.

LÕVI

Tahad jätkuvalt panna vastu muutustele, ent võta silme eest side: vana on ammu selja taga ning uus saabunud. Kui suudad seda näha, pöörad ebaõnne õnneks ning leiad end positiivsest keskkonnast, kus tehtu kannab vilja ning unistused ei ole enam unistused. Tee on vaba, astu see samm, mitte ära saboteeri ennast!

NEITSI

Nädala jooksul pannakse proovile kõik sinu jõuvarud, kuid õnneks positiivses mõttes. Pea meeles, et meil endal on võimalus muuta elu, kui vaid soovime ja tahame piisavalt selle nimel pingutada ehk kõike ei tasuks jäta saatuse hoolde. Pööra rohkem tähelepanu nn kokkusattumustele, kuna need juhatavad sind selleni, mis õige.

KAALUD

Kui oled seni tundnud end nukra või isegi depressiivsena, võid nüüd loota ja uskuda, et hea õnn on sinu poole teel. Võta vastu, mis sulle tuuakse ja ära jää liigselt mõtlema, mis võinuks olla, vaid keskendu tulevikule. Ära hoia keelt hammaste taga ja väljenda end selgelt, eriti vaba ole komplimentide ja tunnete väljendamisega.

SKORPION

Sel nädalal ei ole sul endal suurt midagi ära teha, vaid pead vaatama, kuidas vili küpseb. Oluline on arendada endas kannatlikkust ja mõistmist, et pikaajalise edu tagamine ei sünni üleöö. Nii et ära lase murekoormal end enda alla matta, vaid ürita elada päev korraga nii palju, kui on võimalik, sest suur osa sellest murest on tekkinud sinu enda peas ja ei vasta tegelikkusele.

AMBUR

Kuna õnn paistab peesitavat sinu õuel, saad praegu seda, mida soovid. Kaotada ei ole midagi, kui väljendad oma soove selgesõnaliselt. Küll aga tuleb sul kõike teha ausalt. Unusta teiste petmine enda eesmärkide nimel, ka väiksed valged valed, sest nädal muudab salatsemise pea võimatuks.

KALJUKITS

Kas oskad kuulata sisetunnet või lähtud pigem teiste arvamusest? Nüüd on aeg pigem kuulata seda, mida ütlevad sinu alateadvus ning sisetunne. Erilist tähelepanu pööra unenägudele, sest neis võib sisalduda sinu jaoks olulist informatsiooni – une ajal analüüsib aju sinu ümber toimuvat, seega tegu on hea lähtepunktiga saamaks aru, kuhu liikuda soovid ja mida teha tahad.

VEEVALAJA

Mida külvad, seda lõikad − kas soovisid ikka seda, mida südames tahtsid või olid isekas ja pinnapealne? Kuhu pilk on suunatud, mõjutab meie elu. Millele keskendud sina? Sul on võimalus nutta taga kõiki ja kõike, aga on suurem võimalus vaadata sinna, kuhu sa pole seni vaadanud.

KALAD