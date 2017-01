Visconti rääkis toona, et teadis juba aasta aega: Bowie on lahkumas. Kuid artisti 70. sünniaastapäevaks ilmunud dokfilmist "The Last Five Years" ("Viis viimast aastat") selgub, et oma seisundi lootusetusest sai David teada alles kolm kuud enne surma. Just siis, kui vändati ohtra surmasümboolikaga videot "Lazarus", ütlesid arstid, et edasisel ravil pole mõtet ja see katkestatakse. Video režissöörile Johan Renckile Bowie seda ei rääkinud.

"Sain alles hiljem teada, et just selsamal nädalal, kui me filmisime, taipas David, et kõik on läbi," rääkis rootslane BBC dokfilmis. Renck lisas, et video, kus Bowie lamab sidemeisse mähituna voodis, silmade asemel nööbid, ei rääkinud laulja haigusest.

"Minu ettekujutuses oli see seotud piibliga – mehega, kes tõuseb surnuist üles."

Dokfilm keskendub Bowie viimastele eluaastatele, kui ta andis pärast kümme aastat kestnud vaikust välja kaks uut albumit ja aitas New Yorgis lavale tuua hittmuusikali "Lazarus". Film, mis sisaldab haruldasi kaadreid Bowie’st ning intervjuusid Ziggy Stardusti ajast, on järg 2013. aastal eetrisse jõudnud dokile "David Bowie: Five Years".

Pojapoeg sai nime vanaisa mälestuseks

Ka Bowie lesk Iman on abikaasa surma-aastapäeva eel Davidit avalikult mälestanud. Reedel jagas Iman (61) fännidega romantilist mustvalget fotot, kus nad Davidiga rannas suudlevad, näod õlgkübara varjus. "Bowie Forever", oli endine supermodell märksõnaks kirjutanud.