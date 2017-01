Poodlejate välimääraja: uuri järele, kas käitud kaupluses nagu Toidutehnoloog või Konkreetne Mees.

Poes kohtab igasugust rahvast. Selgrooga lapsevanem jätab poollaetud toidukäru saali ja viib jonnipurika koju elu üle järele mõtlema. Mälumängur märkab alles asju autosse ladudes, et see ainumas toode, mille järele tuldud, on ikka veel riiulis; hiljem kassas punastab: "Issand, ma ju ometi kodus vaatasin, et arvel on raha küll!"

Otsustusvõimetu aina valib ja vahetab ning käib veel kassajärjekorrastki ära, et ikka see kõige õigem toode soetada. Mis tüüpi poeskäija oled sina? Vaata järele.

(Andres Varustin)

Toidutehnoloog teab peast kõiki e-aineid