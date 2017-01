"Kindlasti tuli see teade ootamatult! Sellistele teadetele on raske ennast ette valmistada," jäi heliloojast kitarrikunstnik aasta muusiku tiitlist kuuldes tagasihoidlikuks. Jürjendal ei salga, et väga uhke tunne on varem sama tiitli pälvinud muusikutega ühte ritta kuuluda.

Lõppenud aastat nimetab armastatud kitarrist ja helilooja endale edukaks. Jürjendal esitas oma soolokava mitmel pool Eestis koos löökpillimängija Madis Metsamardiga ja tenor Mati Turiga. Ta tähistas ka oma 50. sünnipäeva. "Otsustasin juubelit pidada oma koduaias soojal suvepäeval, kuigi õige kuupäev oli keset talve. Sellest kujunes üks erilisemaid päevi, mis jääb kauaks meelde," ütles ta.

