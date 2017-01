Hans Markus Antson (21) ja Ketter Michelle (18) on Eesti esimene polaarpaar, sest mõlemad on oma kategoorias kinni pannud kuulsa Fjällräven Polar konkursi. Tegu on võistlusega, kus igal aastal osaleb sadu seiklus­himulisi inimesi kogu maailmast – eesmärgiga pääseda kelgukoertega ekstreem­sele polaarmatkale.

Polaarpoiss ja loodusfotograaf Hans Markus käis ekstreemsel ekspeditsioonil möödunud aastal, tänavu aitas ta selle reisi võita oma kallimal, noorel eestlannal Ketteril. Kuna tüdruk elab ja õpib Soomes ja tal on parasjagu käsil 11. klass, kandideeris Ketter võistlusel Soome riigi esindajana.

Koosveedetud aastaga on paar palju matkanud, eesmärgiga teha fotosid, videoid ja blogisissekandeid. Ketter räägib, et just selle ajaga on ta looduse vastu aina enam huvi tundma hakanud ja seetõttu ootab juba huviga ka nelja päeva pikkust tsivilisatsioonist eemalolekut polaaraladel.

STARDIKS VALMIS: 300 km pikkune koerarakendi­maraton algab aprillis teisel pool põhjapolaarjoont. (Aldo Luud)

"Mõte, et Ketter võiks võistlusest osa võtta, nii naljakas kui see ka ei tundu, tekkis meil alles nädal enne konkursi algust. Võiks arvata, et plaanisime tema osalemist suvel või kevadel – meil oli ju selleks terve aasta aega," naerab Hans Markus.