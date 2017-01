"1. aprillil täitub Kukerpillidel 45 lava-aastat. Tähtsat aastat tähistavad nad tavalisest teisiti. Nimelt on Kukerpillide viimaste aastate täiendus USAst David O’Brock-Kaljuvee, kutsunud kogu ansambli aprilli algul Lousianasse. Kukerpillid kutsusid kaasa ka minu," räägib hoopis ansambli Justament ühe käilakujuna tuntud Jaan Elgula.

Miks otsustasid Kukerpillid Jaani kampa võtta? "Ei tea tänaseni, millepärast. Aga mul on väga hea meel, et nad seda tegid," on muusik rahul.

Justamendil aga on bändimehe sõnul praegu veidi rahulikum aeg: tandemi teist liiget, Toomas Lunget, praegu Eestis ei kohtagi. Viimane tegi koos abikaasa Inga Lungega jõulude aegu nii kõvasti tööd, et otsustas aastanumbri vahetudes rihma täiesti lõdvaks lasta ja koos perega Kanaaridele patareisid laadima kimada.

"2017. aasta võimalikud tegemised võtsime pikemalt kõneks just ühel aastalõpumängudest ja muutusime ootamatult tagasihoidlikuks," räägib Jaan.

"Kui minna tavalist Justamendi rada, siis tähendaks see püüdlust taas plaadi poole. Neid on meil aastate jooksul palju. Seega on protsess tuttav ja üksluine. Pealegi nõuab plaat raha ja aega, aga tulemus võib olla üsna kahtlane. Tavaliselt saavad mängitavaks üks-kaks lugu. Seepärast otsustasime tavapäraselt rajalt kõrvale astuda – plaati me ei tee. Vähemalt ei tee me plaadi nimel ainsatki pingutust. Kui midagi tuleb iseenesest, siis tulgu. Ega me vastu ka ei seisa."