Reformierakonna kongressil võrdles Kaja Kallas enda kolleegi Jürgen Ligi humoorikalt õunaussiga, kel tasuks aeg-ajalt pea ka värske õhu kätte pista.

Jürgen Ligi ütles kongressil, et erakonna juhi valimine muutus vahepeal omamoodi räpaseks. Kui "Aktuaalne kaamera" sõnavõtu kohta Kallaselt arvamust küsis, võrdles too kelmikalt Ligi õunaussiga.

"Minu arvates see on nagu see, et õunaussile tundub, et kogu maailm on õun, aga tegelikult on maailm palju laiem," räägib Kallas.

Kallase sõnul ei näe ta, et võitlus esimehe koha pärast läinuks ebaviisakaks. "Võib-olla tasub sest õuna seest välja tulla vahepeal," lisas ta naerdes.