Mitukümmend inimest on hukkunud Euroopat tabanud külmalaines. Moskva ümbruses näitas termomeeter ööl vastu eilset kohati –36 kraadi. Külmaga kaasnenud rohke lumesadu peatas lennud Türgis Istanbulis ja pagulaslaagrite telgid Kreekas on paksu lumekorra all.

Vähemalt kümme inimest on hukkunud ainuüksi Poolas, kirjutab The Guardian, seitse neist eelmise nädala reedel. Nädalalõpul langes seal temperatuur kõikjal alla –20 kraadi. Külma ja lumesaju hoiatusi anti nädalalõpuks Ukrainas.

Itaalias teatati vähemalt seitsme kodutu inimese surmast – kaks neist olid Poola kodanikud. Pärast neid kurbi teateid hoiavad kodutute varjupaigad oma uksi lahti ööpäev läbi. Koolidel kästi täna uksed sulgeda isegi Lõuna-Itaalias ja Sitsiilias, kus on maha sadanud kohati meetripaksune lumevaip. Külma ja lumega käib käsikäes tugev tuul. Roomas külmusid ühe ööga purskkaevud Vatikani Püha Peetruse väljakul. Tavaliselt talvisel ajal vähemalt nullkraade ja tihti ka kümne soojakraadini ulatuvaid temperatuure nautivas Kreekas näitas termomeeter nüüd Thessaloniki piirkonnas –10 kraadi ja riigi põhjaosas tuli sulgeda maanteid, mille lumesadu oli läbimatuks muutnud. Ajalehe Kathimerini teatel mõõdeti riigi põhjaosas Amyntaios isegi –18 ulatuvaid külmakraade. Leht siiski lohutab, et lähiajal on oodata ilma soojenemist.