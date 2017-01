Ta kinnitas, et terrorist lasti kohapeal maha.

Kolm paarikümneaastast naist ja üks mees hukkusid ja kuraditosin sai vigastada bussipeatuses Armon Hanatzivi promenaadil, kust avaneb vaade müüridega piiratud Jeruusalemma vanalinnale, kirjutavad Iisraeli internetiportaalid. Terroristist veokijuht hukkus sõdurite kuulidest. "Veokil olid kollased Iisraeli numbrimärgid. Niipalju, kui tunnistajate ütlustest on teada, tuli veok kõrvaltänavast ja märgates inimesi bussipeatuses, vajutas gaasipedaalile ning kihutas neile otsa," ütles Jeruusalemma politsei pressiesindaja Galit Ziv ajakirjanikele.

Ühe pealtnägija sõnul rammis terrorist inimesi ja kui tema pihuta tulistati, tagurdas uuesti neile otsa. Juhuslikult läheduses viibinud giid rääkis internetiportaalile, et ta nägi, kuidas veoauto kiirendas ja suundus otsejoones peatuses olnud inimeste poole, kes püüdsid laiali joosta ja karjusid: terrorirünnak! terrorirünnak! Kogu vahejuhtum kestis ehk poolteist minutit. Siis oli veokijuht surnud, tema auto seisis ja ma ruttasin haavatuid abistama."

Iisraeli asevälisminister Tzipi Hotovely kinnitas ajalehele Times of Israel, et ründaja sai inspiratsiooni 15. jaanuaril Pariisi kavandatud rahukõnelusist, kus kuni 70 riigi esindajad püüavad leida võimalusi iseseisva Palestiina riigi loomiseks. Iisrael on selle ettevõtmise karmisõnaliselt hukka mõistnud.

Palestiina allikate teatel tervitas äärmusliikumine Hamas rünnakut, jagades Gaza sektoris lastele maiustusi ja püüdes kasutada Twitteri kontot #TruckIntifada. "See rünnak näitab, et iga katse lõpetada meie võitlus Palestiina vabaduse eest on määratud läbikukkumisele," kirjutas sellel Twitteri aadressil Hamasi sõjalisse tiiba kuuluv al-Qassami brigaad.