"Üldiselt olen ma meie arstidega väga rahul ja meeldib seegi, kuidas meie meditsiinisüsteem on arenenud," ütleb Airi Mitendorf, kelle ema pärast kaheksa aasta tagasi tehtud käeoperatsiooni invaliidistus ja kellest suurhaigla suutis kohtus jätta mulje kui pahatahtlikust enesevigastajast.

Kahe aasta eest näitas ETV "Pealtnägija" traagilist lugu Rakvere haigla kirurgiaosakonna staažikast õest Inga Täärist (63), kes pärast 17 haigetele pühendatud aastat lõpuks ise ootamatult kirurgi noa alla sattus. Vaatajate ees lahti rullunud sündmusteahel sai alguse 2009. aasta 12. jaanuaril, kui koeraga jalutama läinud Inga Täär kukkus kodu lähedal libedal teel ja murdis käeluu. Kuna tegu oli tõsise traumaga, siis otsustati naine viia operatsioonile Tallinna Põhja-Eesti regionaalhaiglasse (PERH), kus murtud käeluu fikseeriti metallplaadiga. Pärast operatsiooni tundis naine end esialgu hästi, ta sai kiiresti haiglast välja, kaasas taastumiseks tarvilik võimlemisplaan.

Tere, proua! Mis juhtus?

Peagi aga tundis naine, et purunenud käeluud koos hoidnud metallplaat on paigast nihkunud. Proua arvates võis plaat lahti tulla ainult talle ette kirjutatud ravivõimlemise käigus. Ta on kindel, et pole haige käe peale uuesti kukkunud.