Elus peame tegema sageli valikuid. Nii on ka riigi majanduses, valida saab kas riigi majandusarengu ja ettevõtete mõõduka rikastumise või vaese riigi ja ettevõtete kiire rikastumise vahel. Kuidas on praegu Eestis? Ettevõtted ei ole ühesugused. On neid, kes loovad uusi väärtusi. On neid, kes toovad raha teistest riikidest Eestisse, kuid on ka neid, kes viivad raha Eestist välja või jagavad seda ringi Eestis. Riigi infrastruktuuri aga kasutavad eranditult kõik ettevõtted, seega kõik ettevõtted peaks selle kompensatsiooniks maksma riigile makse.

Kui majanduse kiire areng on eesmärk, siis tuleb eeskätt toetada uute väärtuste loojaid, st põhiliselt tootjaid ja raha sissetoojaid. Riigikogu saab tootjaid toetada eeskätt sellega, et väldib ettevõtete sisendiga (kuluga) seotud makse, sest need tõstavad toodete omahinda. Sellisteks väga halbadeks maksudeks on eeskätt tööjõumaksud ja energia aktsiisimaksud. Häid makse ei ole olemas. Majandusarengu seisukohast vähem halvad maksud on need, mis ei mõjuta toote omahinda, näiteks ettevõtete kasumimaks, kapitalimaks, luksusmaks jne.

Praegu Eesti maksusüsteem ei toeta tootmist, otse vastupidi – on majandusarengut pidurdav ja ettevõtete rikkaks saamist toetav. Ratsa rikkaks ei saa kõik ettevõtted, vaid ainult need, kellel ei ole palju töötajaid ja kes ei kasuta palju energiat, st ei maksa suuri tööjõu- ega energiamakse. Need ettevõtted saavad praktiliselt tasuta lõunaid, sest see väike dividendidest riigieelarvesse laekuv raha on oluliselt väiksem kui riigi infrastruktuuri tasuta kasutamisest saadav tulu. See, et 1% ettevõtetest annab 2/3 maksutulust ja 7% ettevõtetest maksab 92% riigimaksudest, näitab, et tasuta lõuna saajaid on väga palju. Seega liberaalsus paljudele, kuid mitte kõigile ettevõtetele.