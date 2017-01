Ka tähendab Pevkuri juhiks valimine liikmeskonna hinnangut sellele, et Reformierakond ei suutnud presidendivalimiste ajal õigeid otsuseid langetada. Märkimisväärne on Siim ja Kaja Kallase mäekõrgune edu erakonna juhatuse valimisel.

Nii Hanno Pevkur kui ka Kristen Michal on Reformierakonnas oma taustalt sarnased, mõlemad tõusnud erakonna kõiki astmeid läbides karjääri tippu, olnud muide ka linnaosavanemad ja sealt liikunud ülespoole. Maailmavaatelisi erinevusi neil ei paista olevat, kuigi Pevkuri vaadete kohta on meil tegelikult vähe teada. Näiteks rääkis Pevkur esimeheks kandideerides sageli, et riik peaks sekkuma vähem inimeste ellu, kuid mida see tegelikult tähendab ja milles praeguse valitsuse suur inimeste ellu sekkumine seisneb – jäi selgusetuks.

Kui võrrelda olukorda Keskerakonnaga, siis Reformierakonnalgi oli valida vanaviisi jätkamise ja muutuste vahel. Kuid Rõivast ja Edgar Savisaart võrreldes on Rõivas sootuks teise kaalukategooria poliitik ning see, kuidas Rõivas oma lõpukõnes jätkuvalt Keskerakonna üle tänitas, oli pigem naljakas. Kuid ka laiemalt vaadates on maailmas rahulolematuse aeg, kus inimesed soovivad muutusi.

Oletada võib, et lõhe Reformierakonnas jääb pikemaks ajaks püsima. Sõltub, millised liidriomadused on Pevkuril. Sarnane ülesanne on olnud Keskerakonnas ka Jüri Ratasel ja temal on läinud ühendamine hästi, ta suudab inimesi kaasata. Selle tulemusel on kongressieelsed vastasseisud olnud Keskerakonnas järjest vähema aktuaalsed.

6–12 järgmist kuud näitavad, mida Pevkur tegema hakkab. Raskeks teeb talle olukorra see, et on valimiste aasta. Ühise meeskonnana tegutsemiseks on vaja aga konsensust. Mida hakkavad tegema Michal ja tagatuba – seda on raske näha, millised käigud neil veel on varuks –, võib-olla käia mõnikord koos, juua teed ja kurvastada, et ei suudetud erakonnast kinni hoida.

Kuid jalad on olnud maast lahti juba sedavõrd pikka aega, et see ei sobinud enam ka Reformierakonna liikmetele endile. Michalil on küll ambitsioonid tõusta Reformierakonna Tallinna linnapeaks, kuid tema nõrkus on selles, et küsimused, mis kummitasid erakonna esimehe valimistel, tulevad inimestele meelde ka kohalikel valimistel. Kui ta nüüd ütleb, et seekord teeme ausamalt, siis see pole tõsiseltvõetav. Pealegi ei tea Michal kohalike omavalitsuste elust suurt midagi, sest on pikalt tegutsenud nendest kõrgemal tasandil.

Igatahes tagatuba selgelt kaotas ja kas Reformierakonnas kujuneb välja kaksikvõim, sõltub Pevkuri suutlikkusest erakonda ühtse meeskonnana koos hoida ja panna ühiste eesmärkide nimel tegutsema.

Nõrk Reformierakond pole kokkuvõttes kasulik ei teistele erakondadele ega Eesti riigile. Üht liberaalset erakonda oleks poliitilisele kaardile vaja, samuti nagu on vaja tugevat opositsiooni, mis valitsuse poliitikat aitaks tasakaalustada.