Eesti võib saada partei, mille loojad on tuntuks saanud suurvene šovinismi propageerimise, rahvustevahelise vaenu õhutamise ja Vene veriseid vallutusi ülistava „surematute polgu“ marsi korraldamisega. Eestimaa Rahvaste Partei nime all loodetakse jõuda ka riigikokku. Rahvaste sõpruse nime taha maskeeruva partei loojate ja toetajate seas on Mstislav Rusakov, kes muu hulgas võitleb selle eest, et Eesti passi saaks vana vene kombe kohaselt kanda isanime.

Aktiivselt toetab vene partei loomist Vene Kaasmaalased Euroopas aktivist Allan Hantsom, kes on süüdi tunnistatud rahvustevahelise vaenu õhutamises. Samuti Kremli käepikendajate hulka kuuluv Sergei Tšaulin, kes oli mullu 9. mail Tallinnas korraldatud „surematute polgu“ marsi peamisi eestvedajaid ning kes on ka aprillimäratsemised korraldanud Öise Vahtkonna liidrite seas.

Vene marurahvuslaste partei loomisele on oma õla alla pannud ka radikaal Dmitri Suhoroslov, kes muu hulgas kutsus üles boikoteerima üht kaupluseketti, sest seal ei räägitavat vene keelt.

On enam kui kindel, et loodava partei eesmärk ei saa olema slaavi kultuuri tutvustamine, vaid Eesti lõhestamine ja Euroopa kaasmaalaste ajupesu.