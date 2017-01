Suuremgi üllatus kui Hanno Pevkuri võit Reformierakonna uue juhi valimistel oli hoopis asjaolu, kui suur oli Kristen Michali häving. Eeldatud tasavägise heitluse asemel nägime Pevkuri mäekõrgust võitu. Võib vaid spekuleerida, kas Pevkuri poolt hääle andnud olid rohkem tema poolt või pigem Michali vastu. Igatahes on selline valimistulemus selge märk suurest rahulolematusest Reformierakonna sees. Ka Siim ja Kaja Kallase suur häältesaak erakonna juhatuse valimistel oli pärast läbikukkunud presidendirallit väga tähendusrikas.

Olgugi, et Michal valimiskõne pühendas suuresti Pevkuri kritiseerimisele ja oma aususe ülekordamisele, siis valimistulemusi arvestades teda ei usutud. Erakonna tulevikku silmas pidades on oluline, millise tee valib nüüd Michali leer ja tagatuba. Michal on küll lubanud fraktsioonijuhi kohalt taanduda, kuid see ei tähenda sugugi, et lüüasaanud pühenduvad nüüd omakasupüüdmatult Pevkuri toetamisele. Michali ambitsioon saada kohalike valimiste järel Tallinna linnapeaks viitab pigem kaksikvõimu tekkimisele ja Edgar Savisaare mudeli kordamise soovile: kui riigi tasandil võimu juurde ei pääse, siis aseaineks kõlbab ka Tallinna vürstiriik. Selleks peab ainult valija käest mandaadi saama, kuid see on enam kui keeruline. Sest kui oma erakond ei usalda sind, siis ammugi ei lähe lihtsal valijal meelest tagatuba ja kilekotid.

Pevkuri suurim väljakutse erakonna eesotsas ongi erakonna lepitamine, et lõhe – mille olemasolu ei eita enam ka erakonna juhtpoliitikud – ei areneks edasi avalikuks või varjatud kodusõjaks. Lõhestatud erakonnana kohalikele valimistele kui riigikogu valimiste peaproovile vastuminek välistab hea valimistulemuse ega anna erilist lootust ka riigikogu valimistel.

Nii on Pevkuri ees seisvad ülesanded tunduvalt raskemad kui olid Taavi Rõivasel tema asumisel nii erakonnjuhi kui peaministritoolile. Pevkur peab tõestama end suutliku juhina, vältima kodusõja puhkemist, lepitama erinevaid leere, likvideerima tagatoa, tegema kahtedel valimistel korraliku kampaania, et erakonda uuesti võimule aidata. See saab olema väga raske, kui su taga ei seisa kogu erakond.