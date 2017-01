Suurbritannas teatas naisena sündinud, kuid mehena elav 20aastane mees, et ootab oma esimest last.

Legaalselt on 20aastane Hayden Cross viimased kolm aastat elanud mehena, kuigi sündis naisena. Kuigi Cross alustas ka hormonaalraviga, otsustas ta enne saada siiski lapse, kui raviga lõpuni läheb, vahendab The Sun.

Neljandat kuud rase Cross leidis munarakudoonori sotsiaalmeedia abil, kuigi oli enne pöördunud ka riikliku tervishoiuteenistuse teenuse (NHS) poole, et munarakke külmutada, ent saanud eitava vastuse.

Pärast sünnitust ootab Crossi ees kaks operatsiooni: rindade ja munasarjade eemaldamine.

„Lapse kandmine on väga naiselik ning vastu kõigele sellele, mida enda kehas tunnen,“ ütleb Cross ise, et tal ongi raskeim leppida just füüsiliste muutustega, kuid üldjoontes on ta siiski õnnelik.