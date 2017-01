Kaksikud

Kas oled kellegagi suhelnud vaid seepärast, et sinult seda oodatakse, mitte et sa seda ise tegelikult vajaksid? Selline mõttekäik võib sind nüüd kummitama hakata. Ja millised üldse on sinu tegelikud vajadused?

Vähk

0.49 – Kuu Vähis. Seonduvad mõisted „partnerlus, muutus, teisenemine, uuenemine“. Kohtumine kellegagi võib panna sind asju hoopis teise nurga alt nägema. Parim päev ka meeskonnatööks.

Lõvi

Nendel päevadel peaksid hoolikalt kaaluma oma võimeid ja võimalusi – sest võid end selles vallas kergesti üle hinnata ning võtta enda peale ülesandeid, millest jõud üle ei käi.

Neitsi

Üsna soodne päev nii meeskonnatööks kui ka mõne klubi või seltsi liikmeks astumiseks. Mõni sõber võib su abi vajada või tekib sul mõne oma sõbraga lihtsalt südamlikum kontakt.

Kaalud

Kui oled kunstnik või poeet, siis naudid suuri õnnestumisi. Sind võib nimelt tabada selline inspiratsioon, mis tõstab sind lausa kosmilistesse kõrgustesse. Aga maistes tegevustes tasuks olla eriti tähelepanelik.

Skorpion

Hetkel paeluvad sind ebatavalised asjad või inimesed, kes jätavad veidi kummalise mulje. Su mõtted on äärmiselt plastilised ja muudavad kiiresti kuju – aga see ongi loomingulise mõtlemise alus!

Ambur

Oled endast väga heal arvamusel ja püüd seda ka teistele selgeks teha. Seega ürita olla vähem enesekeskne ning ära suru oma vaateid ja arvamusi teistele peale.

Kaljukits

Juttu sul täna jätkub, aga selle sisu ei pruugi olla eriti informatiivne. Kuid sinus on mingi salapärane fluidum, mis mõjub hüpnotiseerivalt. Huvitava või tavatu kohtumise võimalus.

Veevalaja

Tempo on kiire ja see häirib sind veidi. Sooviksid olla rohkem oma aja ja käikude peremees, et saaksid vaikuses mõelda omi mõtteid ja tunnetada omi tundeid.

Kalad