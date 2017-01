Esmaspäevaks jõuab uus madalrõhulohk Läänemere äärde ning toob paiguti lund, lääneserva ka lörtsi ning saarte ja mandri läänerannikul võib üürikeseks vihma tibutada.

Ilmateenistus paneb südamele, et on ka jäiteoht. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest ja õhtul tugevneb taas. Õhutemperatuur on Eesti lääneservas -2..+2, mandri sisealadel öösel -2..-6, päeval -4..+1°C.



Teisipäeval püsib idapoolne kõrgrõhkkond paigal, samal ajal survestab Läänemere ümbrust lääne poolt uus madalrõhkkond. Kahe erineva rõhuala piirimail puhub tugev lõunakaare tuul. Kohati sajab lund ja lörtsi, Eesti lääneservas võib ka vihma tulla. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis

-1..+2, Eesti idapoolses osas -2..-7°C, päeval hakkab kõikjal langema. Kui kõrgrõhkkond osutub jõulisemaks, siis langeb õhutemperatuur Ida-Eestis -10°C ümbrusesse.



Kolmapäeval püsib idapoolse kõrgrõhkkonna ja läänepoolse madalrõhkkonna vastasseis. Siin-seal, peamiselt saartel ja rannikul sajab veidi lund ja lörtsi. Õhtul muutub sadu saartel tihedaks. On jäiteoht. Puhub tugev lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel Eesti lääneservas -1..-4, sisemaal -6..-11, päeval -2..-8°C.



Neljapäeval lisandub madalrõhkkonna serva mööda meile tihedaid lume- ja lörtsipilvi ning võib tuisata, sest lõunakaare tuul on tugev. Saartel võib sekka tulla vihma. On jäiteoht. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1..+3, mandril -2..-8, päeval Lääne-Eestis -2..+3, Ida-Eestis -2..-6°C.



Reedel toob Läänemere äärde saabuv madalrõhulohk uusi lume- ja lörtsisajupilvi juurde. Saartel ja läänerannikul võib sekka tulla ka vihma. Öösel võib mandril tugeva lõunakaare tuule toel paiguti tuisata, päeval annab tuul veidi järele. Õhutemperatuur on reede öösel ja päeval -3..0, saartel kuni +2 °C.